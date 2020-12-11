ООН: 270 млн человек в мире могут умереть от голода

В ООН призвали мир использовать свои богатства для борьбы с голодом.

Как сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы при организации Дэвид Бизли, "из-за многочисленных войн, изменения климата, повсеместного использования голода в качестве политического и военного оружия, а также из-за пандемии, которая в несколько раз ухудшает все эти проблемы, 270 млн людей грозит смерть от голода", а это "больше, чем все население стран Западной Европы", - отметил он.

Он считает, что возможная пандемия голода затмит все последствия коронавируса, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, Всемирной организации здравоохранения в ближайшие шесть месяцев необходимо привлечь $6,8 млрд, чтобы помочь избежать голода из-за эпидемии коронавируса.

ВПП уже привлекла для этих целей $1,6 млрд.