14 Октября 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

ВОЗ: для предотвращения голода из-за коронавируса нужно $6,8 млрд

Всемирной организации здравоохранения в ближайшие шесть месяцев необходимо привлечь $6,8 млрд, чтобы помочь избежать голода из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, ВПП уже привлекла для этих целей $1,6 млрд.

"Но нам нужно найти намного больше средств, чтобы быть уверенными в том, что мы предотвратим голод",— заявил он.

Пол данным организации, в 2020 году от голода уже скончались около 7 млн человек, еще более 1 млн человек умерли непосредственно от коронавируса, пишет "Коммерсант".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит чрезвычайная ситуация из-за дефицита продовольствия, вызванного эпидемией коронавируса, и это будет иметь долгосрочные последствия, сообщается на сайте ООН.

Он отметил, что более 820 млн человек недоедают, и это число только увеличится. В том числе из-за недоедания у 144 млн детей до 5 лет наблюдается задержка в росте. А 50 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты.

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ВОЗ: для предотвращения голода из-за коронавируса нужно $6,8 млрд

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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