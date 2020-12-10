"Не надо наживаться на людях": Мишустин устроил правительству разнос из-за роста цен и критики Путина

10 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

"Не надо наживаться на людях": Мишустин устроил правительству разнос из-за роста цен и критики Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин устроил настоящий разнос правительству после того, как накануне Владимир Путин указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране. Президент даже сравнивал ситуацию с временами СССР. "Тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно", - прокомментировал Путин ситуацию в с доступностью продуктов питания.
Читайте также:

И вот теперь правительство раскритиковал и глава кабинета министров. Заседание он начал так: "Накануне у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях кризиса удорожание продуктов недопустимо. Мы должны принять меры. Еще осенью мы видели эту тенденцию, но многие из вас объясняли это сезонным фактором, не учитывая рост курса, сокращения производства и т.д. Но сезон изменился, а ситуация не улучшилась. Почему ряд ведомств недооценил риски и пустил дело на самотек? Хочу напомнить вам ваши прямые обязанности", - заявил Мишустин и действительно занялся довольно унизительным для его подчиненных перечислением функций Министерства сельского хозяйства, Минпромторга, ФАС, Таможенной службы. Попало и заместителям премьер-министра – Виктории Абрамченко, Юрию Борисову и первому заму Андрею Белоусову.

"Если президент нам указывает на такие обстоятельства, значит, наша работа дает сбои. Тем более, что мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет.

Мишустин велел министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву провести переговоры с производителями, призвал Белоусова присоединиться к этому процессу. ФАС и своего помощника, экс-главу антимонопольной службы Игря Артемьева Мишустин обязал мониторить цены на продукты и докладывать еженедельно. Контролировать все это дело назначили вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Минпромторгу, Минсельхозу и Минэкономразвития также поручили проконтролировать цены на продукты и обсудить их с крупнейшими торговыми сетями. "Хочу обратиться и к производителям: не надо наживаться на людях, это недопустимо", - заключил премьер.

Он анонсировал еще одно совещание по этой теме сегодня в 17 часов, где попросил "без воды" доложить по поднятому вопросу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не надо наживаться на людях": Мишустин устроил правительству разнос из-за роста цен и критики Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил мишустин, владимир путин, рост цен, продукты питания, минпромторг, министерство сельского хозяйства, критика, кабинет министров, правительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети