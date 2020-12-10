"Не надо наживаться на людях": Мишустин устроил правительству разнос из-за роста цен и критики Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин устроил настоящий разнос правительству после того, как накануне Владимир Путин указал министрам на резкий рост цен на продукты в стране. Президент даже сравнивал ситуацию с временами СССР. "Тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому что у людей денег недостаточно", - прокомментировал Путин ситуацию в с доступностью продуктов питания.

И вот теперь правительство раскритиковал и глава кабинета министров. Заседание он начал так: "Накануне у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях кризиса удорожание продуктов недопустимо. Мы должны принять меры. Еще осенью мы видели эту тенденцию, но многие из вас объясняли это сезонным фактором, не учитывая рост курса, сокращения производства и т.д. Но сезон изменился, а ситуация не улучшилась. Почему ряд ведомств недооценил риски и пустил дело на самотек? Хочу напомнить вам ваши прямые обязанности", - заявил Мишустин и действительно занялся довольно унизительным для его подчиненных перечислением функций Министерства сельского хозяйства, Минпромторга, ФАС, Таможенной службы. Попало и заместителям премьер-министра – Виктории Абрамченко, Юрию Борисову и первому заму Андрею Белоусову.

"Если президент нам указывает на такие обстоятельства, значит, наша работа дает сбои. Тем более, что мы видим, что дефицита продуктов сейчас действительно нет.

Мишустин велел министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву провести переговоры с производителями, призвал Белоусова присоединиться к этому процессу. ФАС и своего помощника, экс-главу антимонопольной службы Игря Артемьева Мишустин обязал мониторить цены на продукты и докладывать еженедельно. Контролировать все это дело назначили вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Минпромторгу, Минсельхозу и Минэкономразвития также поручили проконтролировать цены на продукты и обсудить их с крупнейшими торговыми сетями. "Хочу обратиться и к производителям: не надо наживаться на людях, это недопустимо", - заключил премьер.

Он анонсировал еще одно совещание по этой теме сегодня в 17 часов, где попросил "без воды" доложить по поднятому вопросу.