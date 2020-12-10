Крым продлит мораторий на курортный сбор в 2021 году

Введение курортного сбора в Крыму в следующем году не планируется.

Как сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, мораторий будет продлен.

В парламент уже поступил законопроект о продлении моратория до 1 мая 2022 года, передает "Интерфакс". Депутаты планируют принять его до конца года.

Также стало известно, что Севастополь пока не планирует присоединяться к эксперименту по введению курортного сбора.

Ранее Крыму, а также Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям в условиях распространения коронавируса предложили дать возможность оперативно отменить курортные сборы.

Краснодарский край ввел нулевую ставку курортного сбора на территории Сочи, Анапы, Геленджика и других курортах с июня и до конца года.