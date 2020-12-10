Инфляция превысила годовой прогноз Банка России

С 1 по 7 декабря в России цены выросли на 0,2% после 0,1% неделей ранее.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала года инфляция составила 4,3%, что выше годового прогноза Центробанка (3,9–4,2%).

Среди продовольствия больше всего подорожали куриные яйца (3,2%), подсолнечное масло (1,7%), сахар-песок (0,7%), маргарин (0,5%), мороженая рыба (0,4%).

Напомним, годовая инфляция в минувшем ноябре составила 4,42%.

Впервые с августа 2019 года этот показатель превышает целевой в 4%, установленный Банком России. При этом в октябре годовая инфляция оставалась немного ниже 4%, следует из данных Росстата.