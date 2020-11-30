Отменён декабрьский визит в Москву премьер-министра Армении

Визит в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который должен был состояться в начале декабря, отменён, сообщает "Интерфакс".

"Поскольку принято решение о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении не поедет в Москву", - сообщили изданию в армянском правительстве.

Ранее стало известно, что решением армянского премьера начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян отправится в командировку в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно для подготовки визита политика в столицу РФ.