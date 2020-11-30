Партии Прилепина и Старикова решили объединиться

Партия Захара Прилепина "За правду" и движение "Патриоты Великого Отечества" Николая Старикова решили объединиться.

Пока стороны не подписали документы об объединении, однако заявили о намерении работать вместе в преддверии выборов в Госдуму и заксобрание Петербурга, которые пройдут осенью 2021 года.

Новое движение в предвыборной кампании планирует сделать упор на патриотическую тематику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Прилепина и Старикова.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента России инициирует объединение "Справедливой России" и малых партий, таких как "Родина" и партия "За правду". Цель объединения - "утилизировать небольшие партийные проекты". Как предполагается, объединительный съезд партий пройдет в декабре.

Кроме того, на минувшей неделе Кремль перед предстоящими выборами в Госдуму в сентябре 2021 года поручил "Единой России" занять не менее двух третей мест в нижней палате парламента. Политолог Павел Салин считает, что политические новоделы тоже будут работать на эту цель. "Сейчас в ходе региональных выборов эти проекты были протестированы, а задача заключается в том, чтобы на предстоящих думских выборах избиратели проголосовали за них, но сами партии не прошли бы пятипроцентный барьер, и "Единая Россия" получила бы в Думе больше, чем конституционное большинство", - заявлял эксперт.