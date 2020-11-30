СМИ: Кремль намерен объединить "Справедливую Россию" с малыми партиями

Администрация президента России инициирует объединение "Справедливой России" и малых партий, таких как "Родина" и партия "За правду".

Как сообщили источники "Ведомостей" в руководстве "СР" и источники, близкие к Кремлю, цель объединения - "утилизировать небольшие партийные проекты". Как предполагается, объединительный съезд партий пройдет в декабре.

Переговоры ведутся, в том числе с "Родиной", "Патриотами России" и Российской партией пенсионеров за справедливость.

Ранее сообщалось, что Кремль перед предстоящими выборами в Госдуму в сентябре 2021 года поручил "Единой России" занять не менее двух третей мест в нижней палате парламента. Среди собеседников издания источники, близкие к Администрации президента и к руководству "ЕР". Якобы об установке Кремля говорилось на закрытой встрече чиновников АП и руководства партии.