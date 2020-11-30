"Прогнозы правительства – это из сферы религиозной, сферы веры" – депутат Госдумы

Какими бы не были реальные цифры, отражающие экономику России в данный момент, они точно очень далеки от реальной статистики. В свои собственные цифры не верит даже государство, полагают эксперты.

"Сложно спорить и прогнозировать. Все наши предположения – из области домыслов, а адекватной, правдивой статистики нет. Невозможно говорить, что надо сделать государству, если нет объективных статистических данных, а также нет желания и политической воли иметь реальные цифры для принятия ответственных решений", - полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Эксперт полагает, что прогнозы правительства, основанные на искаженной статистике, не заслуживают доверия: "Все, что касается прогнозов правительства, это из сферы религиозной, из сферы веры. Они [правительство] представляют три прогноза. Но расчеты делают по наиболее оптимистичному. У Госдумы нет оснований не доверять, Дума утверждает эти прогнозы "специалистов", - отметил парламентарий на пресс-конференции в НСН.