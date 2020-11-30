Эксперты назвали недвижимость самым стабильным из нестабильных активов на следующий год

Недвижимость может стать наиболее устойчивым активом для вложений на 2021 год, правда и здесь полно рисков. Но не так много, как, например, в отношении накоплений в рублях.

"Недвижимость оказывается единственным активом, в который можно вкладывать деньги. При условии, что существующая налоговая система не начнет отжимать столько, что это станет невыгодно. Будет тенденция к подорожанию, с другой стороны, я думаю, строителям придется снижать цены на фоне обнищания народа", - полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

С ним отчасти соглашается член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский: "Россиянам надо использовать любое локальное укрепление рубля для перехода в доллары, евро и фунты стерлингов. Думаю, мы увидим еще и рост цен на криптовалюты, но здесь тоже есть надувание пузыря. У кого нет возможностей финансовых, вкладывается в недвижимость. Она будет как некий рублевый актив стабильнее. Другое дело, что недвижимость тоже в глубоком кризисе. На горизонте 2-3 года надо готовиться к девальвации рубля".

Эксперт отметил, что ведущие экономики мира будут пытаться выбраться из кризиса с помощью включения на полную мощность печатного станка. До 80% этой ликвидности будет утекать на финансовые рынки, где станут превращаться в пузыри. И на рынке криптовалют стоит ожидать надувания пузырей. Жуковский напомнил, что из предыдущей великой депрессии мировая экономика вышла с помощью Второй мировой войны.