Владислав Жуковский: "Мы копили все эти годы деньги на пышные похороны"

Россия в 2020 году – страна с рекордной депопуляцией, из которой стремительно выводятся десятки миллиардов долларов, с правительством, приумножающим госдолг вместо того, чтобы использовать накопленные средства, полагает член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

"Это год обнуления надежд, обещаний предвыборных. Я не вспоминаю даже майские указы и стратегию 2020. Очевидно, что для спасения экспортеров сырья надо проводить волны девальвации, списывая их на кризисы. Если мы посмотрим на цены на нефть, то нет трагически низких цен. Было падение весной, но сейчас нефть $40-48, мы уже видели такие цены при курсе доллара по 25 и 28 рублей в 2005 году. В этом году у нас рекордная депопуляция, отрицательный естественный прирост, простым языком – вымирание. У нас в то же время выводятся десятки миллиардов долларов частным сектором, корпорациями, компаниями и т.д. Это в том числе и дивидендные доходы. Не удивительно, что даже Кудрин был вынужден признать, что у нас очень большие проблемы с бедностью. Только за этого год она выросла почти на 1,5 млн человек – до 20 млн человек", - рассказал Жуковский на пресс-конференции в НСН.

Эксперт считает, что нет никакой проблемы обязать сырьевых экспортеров продавать экспортную валютную выручку. Но этого не происходит. Нет и контроля за тем, как госбанки вливают в систему деньги.

Большие претензии у Жуковского и к официальным данным. "Думаю, в российскую статистику мало кто верит. Когда нам говорят, что инфляция меньше 4%, хочется посоветовать чиновникам сходить в "Пятерочку" и посмотреть на цены. Сам ЦБ, кстати, заявлял, что наблюдаемая инфляция составляет 10-12%. Да и падение доходов населения, соответственно, составило около 18% во втором квартале и около 12% в третьем. Это привет 90-м годам. И по масштабу вымирания, кстати, тоже соответствуем 90-м годам. Официальные цифры раза в три занижают реальные. Я бы на их [правительства] месте не стеснялся бы и сказал о росте. И посмотрел бы, что будет. Если "пипл схавает", то можно продолжать", - говорит экономист.

Он резко критикует политику Минфина по увеличению госдолга и неприкосновенности Фонда национального благосостояния (ФНБ): "Мы копили все эти годы деньги на пышные похороны. И у правительства сейчас план не тратить деньги из ФНБ. Латать дыры в бюджете в этом году мы будем не за счет ФНБ, а за счет влезания в долги. Минфин радуется тому, что они перевыполняют план по увеличению госдолга. Это какая-то наркоманская радость. И когда Силуанова и Набуиллину спрашивали в Госдуме, они отвечали, что экономика должна быть готова к потрясениям. Ну, так можно получить очень большие потрясения", - подчеркивает Жуковский.

Эксперт говорит о слишком малом пакете антикризисных мер, их неприспособленности для малого бизнеса, который продолжает вымирать и может сократиться на треть в ближайшие полгода. На накачке кредитами бизнес долго не протянет.

Не верит экономист и в официальные цифры по безработице: "Официальная цифра по безработице в 6,5% сильно оторвана от жизни. Сервисы по поиску работы проводили исследование – на пике кризиса работу искали 8 млн человек. Это скрытые формы безработицы, так что реальная цифра по этому показателю в три-четыре раза выше".

Итог печален: "Я не верю в отскок экономики в будущем году на 3%. Идет сильная недооценка второй волны эпидемии и локдаунов. Ситуация будет стабильно тяжелой, не вижу повода для оптимизма. Хотя в стране с таким потенциалом роста экономики разговоры про безработицу и нищету – это просто позор. Рост экономики на траектории восстановления в России мог бы быть до 8%, но при перераспределении народных богатств, национализации и т.д. То, где мы находимся, это рукотворный кризис".