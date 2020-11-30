30 Ноября 2020
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Происшествия В России
подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

СКР потребовал раскрыть тайну доноров в деле о торговле детьми

СКР требует раскрыть информацию о родстве доноров генетического материала и детей, рожденных от суррогатных матерей, в рамках дела о торговле детьми. Об этом сообщил адвокат фигурантов уголовного дела Игорь Трунов, передает ТАСС.

Следствие провело молекулярно-генетические судебные экспертизы и получило данные о происхождении детей от генетического материала доноров. Эту информацию передадут донорам.

Трунов заявляет, что это нарушение репродуктивной медицинской тайны. По его словам, данные о происхождении детей могут повредить и донорам, и детям, и тем, кто сейчас воспитывает детей.

В июле по делу о торговле людьми были арестованы или помещены под домашний арест восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислав Мельников. Предполагаемый организатор схемы - гендиректор "Росюрконсалтинг" Константин Свитнев – скрылся в Чехии.

Ранее СКР объединил в одно два дела. Первое возбудили в январе после того, как в квартире в подмосковном поселке нашли мертвым новорожденного мальчика. В июне в квартире в Москве обнаружили пятерых младенцев. Детей должны были переправить в Китай, однако из-за закрытия границ в связи с коронавирусной ситуацией отправка задержалась.

Как стало известно, около 1 тыс. младенцев от суррогатных матерей из России не могут покинуть страну из-за эпидемии COVID-19. Младенцы получают уход от нянь в съемных квартирах Москвы, Санкт-Петербурга и прочих городах.

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СКР потребовал раскрыть тайну доноров в деле о торговле детьми

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Теги: торговля детьми, доноры, суррогатное материнство



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