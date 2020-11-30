На ремонт школ и детсадов Курганской области в этом году направлено более 1,5 млрд рублей

В 2020 году на ремонт школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и детских лагерей Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова направлено более 1,5 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам преобразились более 200 учреждений образования нашего региона. Журналисты областных СМИ смогли увидеть, что изменилось за год в ходе пресс-тура по ряду объектов в областном центре.

Директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров отметил: "Таких масштабных перемен в системе образования региона не было никогда. Радует, что на многих объектах работы были проведены качественно и в срок. Акцент был сделан, в первую очередь, на обновлении фасадов, кровли, окон, входных групп, чтобы детям было комфортно и тепло. Этой цели мы достигли".

В школе № 29 г. Кургана капитального ремонта не было 48 лет – со времен постройки здания. Сегодня в образовательном учреждении, где обучается 800 ребят, заменены окна и система отопления. Кроме того, как рассказала директор Светлана Баранова, в школе произведена внутренняя отделка рекреаций, спортивного и актового залов, помещений общего пользования.

Рады таким переменам не только школьники, но и их родители. "Самые поразительные изменения в нашей школе произошли в 2020 году. За такой короткий срок сделано так много. Дети с нетерпением ждут, когда закончится дистанционное обучение, хотят вернуться в обновленную школу. Спасибо правительству Курганской области за то, что не оставили нас без внимания", - поделилась многодетная мать Татьяна Рожина.

В областном центре были отремонтированы 92 объекта социальной сферы, из них более 50 – это школы и 20 – дошкольные учреждения. Один из них – детский сад №62 "Серебряное копытце".

"Детский сад построили в 1947 году. С тех пор здесь не было капитального ремонта ни разу. В этом году обновили фасад корпуса, сделали запасной выход, поменяли ограждение. Вокруг уложили новое асфальтовое покрытие. Работы были выполнены качественно и в срок", - рассказала заведующая детским садом №62 Наталья Голышева.

По словам Андрея Кочерова в 2021 году сферу образования ожидает продолжение обновления. По поручению губернатора особое внимание будет уделено строительству новых объектов. В частности, после утверждения проектов начнется возведение новых школ, а в рамках нацпроекта "Демография" продолжится строительство 8 детских садов-яслей в Шадринске, Кургане и Кетовском районе.