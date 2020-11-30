Милиция: на акции протеста в Минске задержаны 250 человек

В Минске на акции протеста 29 ноября были задержаны около 250 человек, сообщили правоохранительные органы страны.

Тем временем, правозащитный центр "Весна" сообщает о 309 задержанных по всей стране. Кроме того, у посольства Белоруссии в Москве также собралась акция в поддержку протестующих. В ней участвуют несколько десятков человек, выстроившись в цепь солидарности, пишет "Коммерсант".

Ранее в центр города выдвинулись военные грузовики, автозаки и водомет. Доступ к мобильному интернету вновь ограничен.

На прошлой неделе силовики использовали спецсредства при задержании протестующих в Минске.