На акции протеста в Минске начались задержания

В Минске сторонники оппозиции собираются на очередную воскресную акцию протеста.

Как передает РИА Новости, поступают сообщения о первых задержаниях.

Ранее в центр города выдвинулись военные грузовики, автозаки и водомет. Доступ к мобильному интернету вновь ограничен.

На прошлой неделе силовики использовали спецсредства при задержании протестующих в Минске.

По данным правозащитного центра "Весна", были задержаны более 300 протестующих, которые принимали участие в акциях по всей стране.