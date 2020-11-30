30 Ноября 2020
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Спорт В России
Артем Дзюба (2019) | Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ

Названа дата возвращению Дзюбы в сборную России в качестве капитана

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды в марте 2021 года.

"Он вернется в марте в сборную в качестве капитана. Есть вопрос, на него есть ответ абсолютно правдивый", - сообщил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов, передает телеканал "Россия 24".

Напомним, в предыдущих матчах Дзюба был лишен капитанской повязки.

Это произошло после того, как общество взбудоражила новость об интимном видео футболиста сборной России Артема Дзюбы. Главный тренер национальной команды объявил об отстранении спортсмена от нескольких матчей, а в сети многие начали травить Дзюбу. В то же время, многие начали поддерживать футболиста.

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Названа дата возвращению Дзюбы в сборную России в качестве капитана

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Теги: Дзюба, футбол



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