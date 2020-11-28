Дзюба станет капитаном "Зенита" в матче российской премьер-лиги против тульского "Арсенала"

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба будет капитаном клуба в игре 16-го тура Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала", сообщили Накануне.RU в РПЛ.

Напомним, в предыдущих двух матчах против "Краснодара" и "Ахмата" Дзюба был лишен капитанской повязки. Ее передали защитнику Деяну Ловрену.

Это произошло после того, как общество взбудоражила новость об интимном видео футболиста сборной России Артема Дзюбы. Главный тренер национальной команды объявил об отстранении спортсмена от нескольких матчей, а в сети многие начали травить Дзюбу. В то же время, многие начали поддерживать футболиста.

Одну из самых странных акций в поддержку футболиста провела авиакомпания "Победа". Самолет летевший 11 ноября из Москвы в Екатеринбург, отклонился от утвержденного плана полета и в небе над Нефтекамском выполнил ряд маневров. Если посмотреть на траекторию, отмечаемую на сайтах мониторинга полетов гражданских авиасредств (например, Flightradar24), можно увидеть, что пилоты "Победы" "изобразили" в небе над Нефтекамском схематичный мужской половой орган. При этом на борту было 102 пассажира.