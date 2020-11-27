Юридическое лицо футбольного клуба "Амкар" будет создано не раньше 2021 года

Создание юридического лица футбольного клуба "Амкар" намечено на начало следующего года. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Пермского края под одним из постов главы региона Дмитрия Махонина в instagram-аккаунте, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее создание юридического лица возрожденного клуба, по словам президента краевой федерации футбола Дмитрия Терехова, планировалось на ноябрь 2020 года. В минспорта заявили, что изначально ставился срок именно 2021 год.

Напомним, "Амкар" был официально возрожден 7 августа. В 2018 г., из-за финансовых проблем "Амкар" лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.