27 Ноября 2020
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Политика В России
официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

МИД РФ: Призыв Санду к выводу миротворцев из Приднестровья подрывает урегулирование проблемы

В МИД России отреагировали на слова избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что она планирует добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что данное заявление рассматривается как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы, передает ТАСС.

20 ноября новый президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод миротворцев России из Приднестровья. В интервью "Европейской правде" она заявила о том, что "мягкий подход" в переговорах об урегулировании конфликта в регионе не был эффективным. Через несколько дней она вновь заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья.

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МИД РФ: Призыв Санду к выводу миротворцев из Приднестровья подрывает урегулирование проблемы

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Теги: майя санду, приднестровье, мария захарова



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