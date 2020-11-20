Новый президент Молдавии выступила за вывод войск РФ из Приднестровья

Новый президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод миротворцев России из Приднестровья.

В интервью "Европейской правде" она заявила о том, что "мягкий подход" в переговорах об урегулировании конфликта в регионе не был эффективным.

Санду считает, что статус Приднестровья после реинтеграции еще предстоит найден. Она выступила против предложенной бывшим президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии.

Напомним, экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду обошла Додона во втором туре выборов президента республики. По мнению политолога Александра Жилина, Санду радикально изменит политический вектор республики на прозападный.