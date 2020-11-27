"Я жду полного оправдания". В Екатеринбурге суд вынесет приговор по "делу Шибанова"

Стала известна дата оглашения приговора по делу Максима Шибанова. 29-летнего екатеринбуржца обвиняют по статье 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью"). В апреле 2019 года во время акции против строительства храма в сквере у Театра драмы у мужчины возник конфликт с православным активистом Максимом Румянцевым. Как рассказал Накануне.RU адвокат Шибанова Дмитрий Жикин, приговор вынесут 30 ноября. Заседание состоится в судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга.

На записи конфликта видно, как православный активист пристает к пришедшим на акцию людям. В конце концов, он подходит к Шибанову и называет его "девочкой" и всячески провоцирует на драку. Не выдержав, Шибанов коснулся руками Румянцева. В итоге, тот растянулся на земле, а чуть позже написал на молодого человека заявление об избиении.

Как рассказал нашему корреспонденту сам обвиняемый, он ждет полного оправдания.

"Лично я жду оправдательного приговора. Прения не показали особых оснований кроме слов Румянцева. Мы сослались на экспертизы. Если будет обвинительный приговор, то он будет расходиться со всеми документами по делу и проверками. Глава СПЧ, кстати, с которым мы встречались недавно, был в недоумении от того, как эта ситуация вылилась в уголовное дело", - заключил Шибанов.