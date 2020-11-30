30 Ноября 2020
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Политика
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Максим Шибанов, ударивший православного активиста Румянцева, заплатит штраф свыше 120 тысяч рублей

В судебном участке № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга приговорили Максима Шибанова штрафу в размере 122 тыс. 500 руб. Мужчина обвиняется в причинении легкого вреда здоровью православному активисту Максиму Румянцеву.

Напомним, в апреле 2019 г. во время акции против строительства храма в сквере у Театра драмы у мужчин возник конфликт. После произошедшего Румянцев страдал сильной головной болью, а с 9 по 24 апреля находился на лечении с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени. В связи с этим активист требует с Шибанова 500 тыс. руб. в счет морального вреда и 50 тыс. в счет материального из-за потери заработной платы на момент больничного.

"Суд постановил Шибанова признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 главы 115 УК РФ и назначить штраф в размере 35 тыс. руб. в доход государства. Исковые требования потерпевшего удовлетворить частично: взыскать с Шибанова в пользу Румянцева в счет компенсации морального вреда 30 тыс. руб. За расходы по оплате услуг представителя в общем размере 57 тыс. 500 руб. Всего взыскать 87 тыс. 500 руб.. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Приговор может быть обжалован в период 10 дней", - сообщили в суде.

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Максим Шибанов, ударивший православного активиста Румянцева, заплатит штраф свыше 120 тысяч рублей

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Теги: Максим Шибанов, Максим Румянцев, сквер, храм, суд



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