Меркель решила добиваться закрытия горнолыжных курортов в Европе

Правительство ФРГ будет добиваться решения о закрытии горнолыжных курортов во всем Евросоюзе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, данная мера должна замедлить распространение новой коронавирусной инфекции.

При этом, по словам Меркель, некоторые страны, такие как Австрия, вряд ли согласятся.

В Германии опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом зимой, когда огромное число немцев направляется на австрийские горнолыжные курорты.

Как отмечает ТАСС, во время первой волны пандемии многие граждане ФРГ заразились коронавирусом в австрийском Ишгле, после чего немецкие СМИ назвали курорт "рассадником коронавируса в Европе".

Напомним, Евросоюз надеется на то, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ЕC в декабре. Как заявила ранее Меркель, новости о ее разработке звучат "обнадеживающе". По ее словам, в декабре или после Нового года начнется вакцинация от коронавируса.

Еврокомиссия ведет переговоры о поставках вакцины с некоторыми производителями, в том числе с BioNTech и Pfizer.