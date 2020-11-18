В Берлине полиция применила водометы на демонстрации против карантинных мер

Полиция Берлина применила водометы для разгона демонстрации против ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как передает ТАСС, в ответ из толпы полетели петарды, дымовые шашки и бутылки.

У Бранденбургских ворот в центре города находится до 10 тысяч демонстрантов.

В бундестаге в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава в плане возможных ограничительных мер при пандемии.

В последние недели страны ЕС одна за другой ужесточают ограничения. Так, с 30 октября режим самоизоляции введен по всей Франции, в Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября. Многие развлекательные заведения и заведения сферы услуг закрывают или сокращают продолжительность работы.