В Берлине полиция применила водометы на демонстрации против карантинных мер
Полиция Берлина применила водометы для разгона демонстрации против ограничений из-за пандемии коронавируса.
Как передает ТАСС, в ответ из толпы полетели петарды, дымовые шашки и бутылки.
Berlin‼️👍👍 pic.twitter.com/fIEfsPltRm— Rosel (@RoselS19) November 18, 2020
У Бранденбургских ворот в центре города находится до 10 тысяч демонстрантов.
В бундестаге в настоящее время проходят слушания по вопросу изменения закона об инфекционной защите. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава в плане возможных ограничительных мер при пандемии.
В последние недели страны ЕС одна за другой ужесточают ограничения. Так, с 30 октября режим самоизоляции введен по всей Франции, в Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября. Многие развлекательные заведения и заведения сферы услуг закрывают или сокращают продолжительность работы.