27 Ноября 2020
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Экономика Пермский край
ПМЭФ (2018) | Фото: Накануне.RU

Годовой отчёт "Уралкалия" победил в профильном конкурсе Московской биржи

"Уралкалий" победил в номинации "Лучший годовой отчёт промышленного сектора экономики" в ежегодном конкурсе таких документов, проводимом Московской биржей. Организация также заняла второе место в номинации "Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд руб.", сообщили Накануне.RU в компании.
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Годовой отчёт за 2019 год "Делать, меняться, гордиться" представляет информацию о ключевых показателях её деятельности, операционных результатах и стратегии развития. Кроме того, он раскрывает вопросы, связанные с корпоративным управлением, развитием регионов присутствия, охраной труда и окружающей среды.

"Награды, которые получил годовой отчет "Уралкалия", свидетельствуют о высоком уровне стандартов раскрытия информации о деятельности компании. Нашей команде, работавшей над подготовкой годового отчета, удалось отразить все аспекты взаимодействия организации с заинтересованными сторонами", - сказал генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

Отметим, конкурс годовых отчетов Московской биржи проводится с 1997 г. и является одним из ключевых ежегодных мероприятий в области корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, площадкой для формирования стандартов представления информации о бизнесе и стратегии развития компаний, определения современных тенденций и лучших практик с точки зрения содержания, структуры и дизайна годовых отчетов. В этом году заявки на участие в конкурсе подали 111 компаний.

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Годовой отчёт "Уралкалия" победил в профильном конкурсе Московской биржи

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Теги: Уралкалий, годовой отчёт, московская биржа



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