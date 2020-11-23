Назначен новый гендиректор "Уралкалия"

В "Уралкалии" с 4 декабря меняется генеральный директор, сообщили Накануне.RU в компании.

Решение принято на собрании совета директоров. С 4 декабря пост генерального директора "Уралкалия" займёт Виталий Лаук. Он сменит на этом посту Дмитрия Осипова, который после ухода с этой должности сосредоточится на реализации других проектов компании.

"Мы благодарны Дмитрию Осипову за существенный вклад в развитие "Уралкалия". За время его руководства компания сохранила свои лидирующие позиции на мировом калийном рынке", - сказал председатель Совета директоров "ОХК "Уралхим", заместитель председателя Совета директоров ПАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин.

Лаук отметил, что "назначение на такой пост – высокий уровень доверия как с стороны акционеров, так и со стороны совета директоров "Уралкалия"".

Лаук родился в 1968 г. В 1993 г. окончил Пермский государственный технический университет по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". В 2015 г. окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента, где получил степень MBA. В 1990 г. начал работать в "Уралкалии" на позиции горнорабочего; в 2016 г. получил пост первого заместителя технического директора ПАО "Уралкалий". С сентября 2017 г. Лаук являлся техническим директором и членом правления компании.