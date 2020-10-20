21 Октября 2020
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Общество Пермский край
уралкалий, вывеска, табличка, предприятие (2019) | Фото:Global Look Press

Новый коллективный договора сроком на три года подписан в «Уралкалии»

Сегодня в ПАО "Уралкалий" был подписан коллективный договор, передает корреспондент Накануне.RU.  Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов и председатели первичных профсоюзных организаций Ирина Колесник и Павел Кузьмин поставили свои подписи под документом сроком на три года. Действие колдоговора распространяется на сотрудников и ветеранов компании, а в части специально оговорённых льгот — и на членов семей работников.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий» так прокомментировал подписание знакового документа: "Уралкалий" предоставляет своим сотрудникам уникальный комплекс социальных гарантий помимо предусмотренных законодательством. Для Компании, которая является одним из самых привлекательных работодателей Пермского края, реализация собственных стандартов социальной политики является важным элементом поддержки сотрудников и членов их семей".

Павел Кузьмин, председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» отметил: "Коллективный договор, составленный на основе принципов социального партнерства, выступает гарантом социальной поддержки работников и членов их семей. Вновь принятый документ сохранил в полном объеме весь комплекс мер социальных гарантий и льгот, которые на практике доказали свою эффективность и востребованность. Неслучайно наш коллективный договор является предметом подражания для других компаний Верхнекамья. Но важно и то, что в коллективном договоре закреплены и обязательства сторон по нетерпимости к нарушениям правил охраны труда и промышленной безопасности".

Ирина Колесник, председатель первичной профсоюзной организации «Уралкалий» считает, что "подписание коллективного договора на ближайшие три года является важнейшим событием для всего коллектива "Уралкалия". "Документ будет эффективным инструментом регулирования трудовых отношений в компании и социальной поддержки ее работников", - полагает Ирина Колесник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий", в новом коллективном договоре продлено действие основных льгот и гарантий, которые доказали свою востребованность среди сотрудников. В частности, будет продолжено действие программы по организации качественного медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного страхования. Сотрудникам компании компенсируется до 70% затрат на питание в корпоративных столовых и буфетах, доставка до места работы как в Березниках, так и в Соликамске для работников - бесплатная.

Также в компании организовано санаторно-курортное оздоровление работников; предусмотрено проведение летней кампании для отдыха детей сотрудников как в собственном загородном центре «Уральские самоцветы», так и на курортах Черного моря. Продолжится реализация программы по улучшению жилищных условий, которая нацелена на привлечение и удержание востребованных специалистов, за счет компенсации от Компании процентов по ипотечным кредитам. В настоящее время «Уралкалий» ведет строительство 8 многоквартирных домов в Березниках и Соликамске.

«Уралкалий», как известно, поддерживает и развивает объекты социального и спортивного назначения — санаторий-профилакторий, детский оздоровительный лагерь, Дом спорта «Калиец» и лыжную базу «Калиец», бассейн «Дельфин», культурно-досуговый центр. Кроме того, в компании компенсируются затраты сотрудников на занятия спортом и аренду спортивного инвентаря.

На предприятиях компании ежегодно проводится индексация заработной платы; выплачивается материальная помощь ветеранам предприятия в рамках программы «Внимание и забота», действует ряд других льгот и социальных гарантий.

В целях обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников в рамках коллективного договора действует соглашение о взаимодействии между работодателем и первичными профсоюзными организациями в области охраны труда.

В 2019 году на реализацию социальных программ в рамках коллективного договора компания направила более 1,2 млрд рублей: на организацию медицинского обслуживания по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования — более 107 млн рублей; организацию санаторно-курортного оздоровления сотрудников Компании и их детей — более 98 млн рублей; компенсацию затрат на питание — более 208 млн рублей; бесплатную доставку к месту работы и обратно — более 183 млн рублей; улучшение жилищных условий — около 46 млн рублей; поддержку инициатив общественной организации ветеранов войны и труда ПАО «Уралкалий» — более 62 млн рублей.

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Новый коллективный договора сроком на три года подписан в «Уралкалии»

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Теги: уралкалий, коллективный договор, сальвинит, социальные обязательства



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