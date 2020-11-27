Вновь сменился руководитель оргкомитета по подготовке 300-летию Перми

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми возглавит заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Весной этого года на руководство оргкомитетом было возложено на первого заместителя руководителя аппарата Правительства РФ Валерия Сидоренко. Ранее о готовности возглавить комитет заявлял экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он говорил, что возглавит комитет, якобы по поручению президента России Владимира Путина. Это позволило бы продолжить реализацию больших проектов, начатых при его руководстве регионом. Еще раньше комитетом руководил бывший вице-премьер Виталий Мутко.

Отметим, что на посту вице-премьера Дмитрий Чернышенко курирует вопросы высшего образования, туризма, информационной безопасности, а также реализацию нацпроектов "Наука", "Демография", программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Также он возглавлял оргкомитет "Сочи - 2014".