27 Ноября 2020
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депрессия грусть тоска отчаяние (2016) | Фото: паникинет.рф

В Крыму рост обращений к психологам из-за стресса и тревожности

Крымчане все чаще обращаются к психологам. Об этом пишет РИА "Новости Крым" со ссылкой на президента Крымской ассоциации психологов и психотерапевтов Елену Гамову.
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По ее словам, это вызвано стрессом, тревожностью из-за нагнетания "коронавирусных" страхов, а также ростом семейных конфликтов, появлением дополнительных сложностей на работе. У людей наблюдаются симптомы невротических расстройств, тревожности - даже у тех, у кого раньше не было таких проявлений.

Гамова подчеркнула, что сильный стресс имеет длительные по времени последствия. И прогнозирует, что количество психических расстройств будет только расти.

Недавно начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин призвал власти не разгонять панику из-за коронавируса. Он отметил, что "сам по себе принудительный масочно-перчаточный режим является сильнейшим драйвером паники и тревожности". А специальные доплаты за лечение коронавирусных больных делают эту инфекцию "золотым тельцом", что создает "экономический драйвер для бесконечного ковида".

Отметим, что в России с мая по сентябрь с коронавирусом умерли 52 тыс. человек, считая и тех, у кого он не был основной причиной смерти. При этом за то же время общий рост смертности составил почти 120 тыс. То есть рост смертности не из-за коронавируса почти в 1,5 раза превышает число смертей из-за этой инфекции. А значит, основной проблемой является не сам вирус, а вызванные им ограничения, приводящие к дополнительному и гораздо большему росту смертности.

В Крыму за тот же срок рост смертности составил почти 700 человек, притом что с коронавирусом умерли 137 - менее четверти. То есть по иным причинам умерли в четыре раза больше. Иными словами, рост смертности происходит не из-за вируса, а из-за чрезмерной борьбы с ним.

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В Крыму рост обращений к психологам из-за стресса и тревожности

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Теги: Крым, психолог, психика, коронавирус



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