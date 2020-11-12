У 58% российских медиков есть симптомы депрессии, у 40% - нарушения сна - исследование

Психиатры озвучили результаты исследования российских медиков, которым приходится работать в период пандемии. Эксперты отмечают, что плохи дела даже у тех их коллег, которые непосредственно не имеют дело с коронавирусными больными и не работают в "красной зоне".

Президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова говорит, что нагрузка увеличилась у всех медиков, а не только инфекционистов, терапевтов и других специалистов, имеющих дело с COVID-19. Исследование, проведенное Союзом, охватило врачей, средний и младший медперсонал – всего более 800 человек. Около 41% респондентов работали в "красной зоне". Исследование проводилось во время первой волны, сейчас психиатры намерены провести второй аналогичный опрос.

"Субъективно 78% опрошенных не отметили какого-либо ухудшения состояния здоровья, однако у 48% есть достаточно выраженные интенсивные симптомы тревожности. Большей тревожности подвержены молодые люди (25-35 лет). Депрессия: ее симптомы есть у 58% медиков. Это требует уже вмешательства специалистов. У 40% выявлены нарушения сна", - рассказала Треушникова на пресс-конференции в ТАСС.

Она отметила, что у людей, не состоявших в браке и без детей, уровень тревожности и расстройств значительно выше. Вероятно, это связано с тем, что были нарушены социальные контакты и одинокие люди остались в изоляции, а семейные могли получить поддержку родственников. 87% опрошенных отметили, что нуждаются в психологической поддержке. 80% ответили, что не обращались за психологической помощью. "Самая важная причина, по которой они не обращаются к психологам – стигматизация сферы психического здоровья. Многие предпочитают искать рецепты выхода из ситуации онлайн. Это тоже достаточно эффективный инструмент", - говорит эксперт.