В РАН рассказали о людях, которые не заражаются коронавирусом

Существует группа людей, которая не заболевает COVID-19 даже при неоднократном контакте с зараженными. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Причины этого феномена пока непонятны. Эксперт отметил, что его нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты, передает РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.

Также специалисты сообщили, что люди со группой крови II чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.