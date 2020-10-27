27 Октября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В РАН рассказали о людях, которые не заражаются коронавирусом

Существует группа людей, которая не заболевает COVID-19 даже при неоднократном контакте с зараженными. Об этом сообщил академик Российской академии наук (РАН), директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Причины этого феномена пока непонятны. Эксперт отметил, что его нельзя объяснить соблюдением всех правил и использованием средств индивидуальной защиты, передает РИА Новости.

Ранее ученые выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусной инфекцией и тяжелее переносят болезнь.

Также специалисты сообщили, что люди со группой крови II чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые назвали людей с первой группой крови.

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В РАН рассказали о людях, которые не заражаются коронавирусом

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Теги: коронавирус, заражение



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