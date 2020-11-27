Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, которого СМИ ранее назвали победителем на выборах.

Вместе с тем, он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.

Ранее Трамп рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену. Однако он не признал своего поражения на выборах. Трамп отметил, что все еще верит в свою победу и продолжит борьбу.

При этом Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер попытается изменить исход голосования в свою пользу путем давления на выборщиков через высокопоставленных республиканцев.

На такой шаг президент решился после того, как суды в нескольких штатах отказались пересматривать результаты голосования, пишет Regnum.