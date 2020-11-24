Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

Президент США Дональд Трамп рекомендовал главе управления общих служб администрации (GSA) Эмили Мерфи начать процесс передачи власти в стране Джо Байдену.

В твиттере Трамп написал, что фактически начал процесс передачи власти, потому что не хочет, чтобы что-то случилось с Мэрфи, которую "преследовали, оскорбляли и [которой] угрожали".

Однако он не признал своего поражения на выборах. Трамп отметил, что все еще верит в свою победу и продолжит борьбу.

Как сообщает Regnum, юристы президента США продолжат судебные тяжбы, связанные с выборами, несмотря на признание в штатах победы кандидата от демократов Джо Байдена.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций. Сообщалось, что Трамп намерен добиваться пересчета бюллетеней в двух округах Висконсина.