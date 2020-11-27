27 Ноября 2020
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Банк России не нашел признаки "пузыря" на ипотечном рынке

В настоящее время на российском рынке жилищных займов нет предпосылок для возникновения "пузыря".

Как сообщила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева, не смотря на это, продление льготной ипотеки может привести к появлению такого "пузыря". В этом случае регулятор будет "вводить необходимые меры". "Сейчас у банков достаточно буферов, чтобы поглощать возникшие убытки",— отметила Юдаева.

По ее словам, оздоровить ипотечный рынок также поможет завершение программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была продлена до 1 июля 2021 года, сообщает "Коммерсант".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что льготная ипотека со ставкой в 6,5% очень помогла и гражданам, и застройщикам, но должна быть вовремя свернута.

Она также прокомментировала в целом ситуацию с кредитованием. По мнению ЦБ, "рост кредитования происходит без опасного роста долговой нагрузки". "Банки подошли к кризису в хорошей форме", - похвалила глава регулятора.

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Банк России не нашел признаки "пузыря" на ипотечном рынке

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Теги: ипотека, займ, кредит



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