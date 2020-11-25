Набиуллина призвала "своевременно свернуть" льготную ипотеку

Льготная ипотека со ставкой в 6,5% очень помогла и гражданам, и застройщикам, но должна быть вовремя свернута, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в Госдуме, представляя единую государственную кредитно-денежную политику на 2021 год и период до 2023 года.

"Уже виден рост цен на первичном рынке недвижимости, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. Своевременное завершение этой программы позволит избежать пузыря на рынке", - отметила Набиуллина.

Она также прокомментировала в целом ситуацию с кредитованием. По мнению ЦБ, "рост кредитования происходит без опасного роста долговой нагрузки". "Банки подошли к кризису в хорошей форме", - похвалила глава регулятора.