25 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: duma.gov.ru

Набиуллина призвала "своевременно свернуть" льготную ипотеку

Льготная ипотека со ставкой в 6,5% очень помогла и гражданам, и застройщикам, но должна быть вовремя свернута, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в Госдуме, представляя единую государственную кредитно-денежную политику на 2021 год и период до 2023 года.

"Уже виден рост цен на первичном рынке недвижимости, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. Своевременное завершение этой программы позволит избежать пузыря на рынке", - отметила Набиуллина.

Она также прокомментировала в целом ситуацию с кредитованием. По мнению ЦБ, "рост кредитования происходит без опасного роста долговой нагрузки". "Банки подошли к кризису в хорошей форме", - похвалила глава регулятора.

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Набиуллина призвала "своевременно свернуть" льготную ипотеку

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Теги: эльвира набиуллина, льготная ипотека, ипотечное кредитование, рост цен на недвижимость



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