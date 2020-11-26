Бывший замдиректора ФСИН Максименко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

СКР задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, уголовное дело уже возбуждено. Максименко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2018 г. обвиняемый незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. Однако строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

Таким образом, по версии следствия, ФЦП на 2018-2019 гг. на сумму свыше 2,1 млрд руб. не была исполнена.

"Не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы.