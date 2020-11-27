27 Ноября 2020
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Происшествия В России
Валерий Максименко (2019) | Фото:fsin.su

Суд арестовал экс-замглавы ФСИН

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко до 25 января, передает РИА Новости.

Максименко был задержан накануне по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он не признает свою вину.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. Однако строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. Ущерб превысил 189 миллионов рублей.

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Суд арестовал экс-замглавы ФСИН

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Теги: валерий максименко, фсин



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