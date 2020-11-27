Задержанный экс-замглавы ФСИН не признает вину

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко, задержанный о подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, не признает свою вину.

Об этом сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. Он уточнил, что Максименко находится в ИВС на Петровке.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый незаконно заключил госконтракты на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России. Однако строительная организация не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения. Ущерб превысил 189 миллионов рублей.

Максименко работает во ФСИН с 2012 года, заместителем директора ведомства стал в 2016 году. 18 ноября он подал в отставку. Максименко сообщил журналистам, что во ФСИН меняется формат работы и он больше не будет давать комментариев лично.

При этом он высказал мнение, что изменение формата, "по большому счету, к лучшему", так как последнее время ему "со стыда хочется под землю провалиться", передает Regnum.

"Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать?" — отметил чиновник.