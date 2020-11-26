В Пермском крае сменится глава УМВД

В Пермском крае будет новый начальник УМВД, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов назначен начальником главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ, сообщает "Ъ-Прикамье". Этим же указом новым начальником прикамского главка назначен Александр Щеглов, который ранее возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.

Напомним, Давыдов возглавил краевое УМВД в июле 2018 г. До этого его предшественник, Виктор Кошелев, ушел со своего поста из-за достижения предельного возраста.