26 Ноября 2020
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Общество Пермский край
ГУ МВД по Пермскому краю (2019) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае сменится глава УМВД

В Пермском крае будет новый начальник УМВД, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов назначен начальником главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ, сообщает "Ъ-Прикамье". Этим же указом новым начальником прикамского главка назначен Александр Щеглов, который ранее возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.

Напомним, Давыдов возглавил краевое УМВД в июле 2018 г. До этого его предшественник, Виктор Кошелев, ушел со своего поста из-за достижения предельного возраста.

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В Пермском крае сменится глава УМВД

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Теги: Михаил Давыдов, Александр Щеглов, ГУ МВД по Пермскому краю



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