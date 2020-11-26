Милонов написал Собянину с просьбой открыть школы

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил мэру Москвы Сергею Собянину депутатский запрос с просьбой прекратить наконец дистанционный режим в школах и вернуть нормальный процесс обучения. Текст письма приводит РИА "Катюша".

Он отметил, что от граждан поступают многочисленные жалобы. Родители фиксируют резкое ухудшение здоровья своих детей, их обездвиженность, многочасовое сидение перед компьютером, психическое переутомление, даже появление суицидальных мыслей. Также есть и объективные сложности: если в семье несколько детей, то каждому нужно по компьютеру и отдельной комнате, а при наличии малышей онлайн-уроки и вовсе невозможны.

Милонов напомнил, что родители регулярно выходят на пикеты против дистанта, который не предусмотрен законом об образовании, где прописаны только очная, очно-заочная и заочная формы, а право выбора принадлежит родителям. И если они выбрали очную форму, то ее необходимо обеспечить.

Депутат напоминает, что дети почти не болеют коронавирусом и не являются переносчиками (он приводит ссылки на исследования). А вот дистанционно-цифровой режим доказанно причиняет вред здоровью. Поэтому закрытие школ является нарушением права на образование.

Милонов просит открыть школы, пусть и с соблюдением противоэпидемических мер, возможно в две смены.

Ранее московское отделение "Родительского всероссийского сопротивления" написало открытое письмо Собянину. В нем говорилось, что ночные клубы и рестораны работают, а школы закрыты, что является позором.