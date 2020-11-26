26 Ноября 2020
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коллаж, Сергей Собянин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Милонов написал Собянину с просьбой открыть школы

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил мэру Москвы Сергею Собянину депутатский запрос с просьбой прекратить наконец дистанционный режим в школах и вернуть нормальный процесс обучения. Текст письма приводит РИА "Катюша".
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Он отметил, что от граждан поступают многочисленные жалобы. Родители фиксируют резкое ухудшение здоровья своих детей, их обездвиженность, многочасовое сидение перед компьютером, психическое переутомление, даже появление суицидальных мыслей. Также есть и объективные сложности: если в семье несколько детей, то каждому нужно по компьютеру и отдельной комнате, а при наличии малышей онлайн-уроки и вовсе невозможны.

Милонов напомнил, что родители регулярно выходят на пикеты против дистанта, который не предусмотрен законом об образовании, где прописаны только очная, очно-заочная и заочная формы, а право выбора принадлежит родителям. И если они выбрали очную форму, то ее необходимо обеспечить.

Депутат напоминает, что дети почти не болеют коронавирусом и не являются переносчиками (он приводит ссылки на исследования). А вот дистанционно-цифровой режим доказанно причиняет вред здоровью. Поэтому закрытие школ является нарушением права на образование.

Милонов просит открыть школы, пусть и с соблюдением противоэпидемических мер, возможно в две смены.

Ранее московское отделение "Родительского всероссийского сопротивления" написало открытое письмо Собянину. В нем говорилось, что ночные клубы и рестораны работают, а школы закрыты, что является позором.

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Милонов написал Собянину с просьбой открыть школы

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Теги: образование, дистанционное образование, школа, Сергей Собянин, Виталий Милонов



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