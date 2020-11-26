26 Ноября 2020
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собор Святого Георгия в Стамбуле (2018) | Фото: www.georgios.info

Кипрский митрополит заявил о перевороте в Кипрской Церкви

Митрополит Тамасосский Исаия из Кипрской Православной Церкви (КПЦ) заявил о свержении синодального порядка в КПЦ. Так он прокомментировал решение Синода, в котором большинство накануне высказалось за присоединение к украинским раскольникам, попрание православного учения и фактически выход из православия.
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Хотя формально решение было принято демократическим путем, предстоятель КПЦ архиепископ Хризостом инициировал свержение синодального порядка, так как в 2019 году Синод КПЦ единогласно отверг возможность присоединения к украинским раскольникам и признания их церковью. Согласно уставу КПЦ, предстоятель призван выражать синодальное решение, но Хризостом его нарушил и склонил на свою сторону других, подчеркнул митрополит. С точки зрения православной экклезилогии (учения о Церкви), возражение митрополита Исаии справедливо: Церковь управляется соборно, а предстоятель - это один из епископов, а не "главный епископ".

Иерарх напомнил, что признание раскольников нарушает священные каноны, например о требовании рукоположения для священства. И он отказывается признавать ряженых самозванцев духовенством, так как речь идет не о разногласиях по административным или второстепенным вопросам, а о православной экклезиологии и вероучении.

"Эти вопросы не могут быть выставлены на обсуждение или согласование в рамках какого-либо даже и синодального процесса, а также они не могут быть одобрены оппортунистическим, маргинальным, по сути, большинством", – заявил он.

Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор заявил, что синодальное решение "нас не связывает" и православные не обязаны ему подчиняться. Так, в 1439 году Марк Эфесский один не подписал протокол синода об унии с католиками, которая затем была отменена, а Марк Эфесский был канонизирован.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что раскол мирового православия, которое затеял экуменический патриарх Варфоломей, продолжается. Церкви внутри себя утрачивают единство. Преодоление этого кризиса возможно лишь путем возврата к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из предстоятелей над Вселенской Церковью.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что конфликт в КПЦ - это "конфликт между защитниками чистоты православия, и теми, кто эти принципы приносит в жертву нецерковным интересам".

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Кипрский митрополит заявил о перевороте в Кипрской Церкви

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Теги: Кипр, церковь, раскол, православие



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