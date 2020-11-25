Синод Кипра проголосовал за выход из православия

Священный Синод Кипрской Православной Церкви (КПЦ) большинством голосов поддержал решение своего предстоятеля архиепископа Хризостома о поминовении лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания, то есть о присоединении к раскольникам.

Как сообщает Союз православных журналистов, раскольники победили с небольшим перевесом - 9 против 6. При этом один из твердых сторонников православия митрополит Киккский Никифор заявил, что история Церкви знает примеры, когда даже один не согласившийся был правым, а большинство ошибалось, указав на пример свт. Марка Эфесского, который не принял решения Ферраро-Флорентийского собора 1438-1439 гг. об унии с римо-католиками.

Примечательно, что еще в прошлом году Синод Кипра был против "возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами", то есть учитывал православное вероучение, которое не допускает подобного. Видимо, сейчас многие члены передумали.

КПЦ стала второй церковью после Фанара, которая решением своего синода присоединилась к раскольникам, а также открыто попрала каноны и догматы православия и стала исповедовать иную веру. Например, в то, что апостольское преемство больше не нужно и православных церквей на одной территории может быть множество. Фактически Синод Кипра принял решение о выходе из православия.

Священный Синод РПЦ на своем заседании принял решение прекратить молитвенное и евхаристическое общение с Хризостомом и всеми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками. Это решение было принято еще до решения синода Кипра.

Ранее к расколу присоединились предстоятели Александрийской и Элладской церквей без соборного решения своих церквей.