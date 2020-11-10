10 Ноября 2020
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Общество За рубежом
Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал (2018) | Фото: пресс-служба президента Украины

Члены Кипрского Синода прекращают служение с предстоятелем, ушедшим в раскол

Некоторые члены Священного Синода Кипрской Православной Церкви (КПЦ) прекращают сослужение с предстоятелем архиепископом Хризостомом, который ушел в раскол. Они также не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решения по вопросу украинского раскола.. Об этом заявил митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия, сообщает Philenews.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Хризостом самовольно ушел в раскол, присоединившись к украинским "коллегам", и начал поминать их лидера Сергея Думенко-Епифания. При этом прямо признался в том, что сознательно и самовольно пошел на нарушение священных канонов и устава КПЦ, так как если бы он этого не сделал, то ему бы не позволили от имени предстоятеля примкнуть к раскольникам.

В ответ четыре митрополита выразили протест против предательства предстоятеля, потребовав немедленно отменить антиканоническое решение о включении Думенко в диптих предстоятелей поместных православных церквей и указав на другие нарушения канонов и догматов православия. Хризостом же провокационно пригласил Думенко на Кипр.

Митрополит Исаия подчеркнул, что все иерархи, верные преданию Церкви, отказываются служить с новоявленным раскольником Хризостомом. Последний может исправить ситуацию, если созовет Синод. Однако это вряд ли произойдет, учитывая отпадение Хризостома и то, что у раскольников нет аргументов в свою пользу,

Думенко и его сторонники не имеют даже рукоположения и не являются священнослужителями. Служить с ними - это кощунство и богохульство, добавил митрополит.

Решение ряда кипрских иерархов примечательно тем, что впервые самочинству предстоятеля был дан твердый ответ.

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Члены Кипрского Синода прекращают служение с предстоятелем, ушедшим в раскол

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Теги: церковь, православие, раскол, Кипр, Украина



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