СМИ: кабмин возвращает себе право согласовать кандидатуры глав региональных Минздравом

Российское правительство 25 ноября внесло в Госдуму проект закона об обязательном согласовании с федеральным Минздравом кандидатур на должности глав региональных органов управления здравоохранением.

Эта мера стала особенно актуальной в связи с эпидемией COVID-19. Правом согласования глав медицинских ведомств Минздрав РФ располагал до 2015 года. Депутаты, поддерживающие документ, рассчитывают, что он помешает "назначениям непрофессионалов по принципу личной преданности".

По словам экспертов, нынешнее решение связанным с "объективной конъюнктурой". При этом не исключены недовольства медиков на местах.

По мнению депутатов, новая процедура поможет избежать случаи "назначения непрофессионалов по принципу личной преданности", пишет "Коммерсант".

Напомним, министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева подала заявление об отставке.

Ранее СК завел уголовное дело по факту поставок в регионе партии медицинских масок по фальсифицированным документам. Ущерб оценивается в 40 миллионов рублей. По данным СМИ, по делу о закупках для медучреждений задержан сын Ледяевой.