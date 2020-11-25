Самойлов: Администрация Перми нашла новые способы поддержать бизнес в кризис

Городские власти Перми разработали новые меры поддержки бизнеса в сфере наружной рекламы и НТО. Это связано с тем, что спрос на размещение рекламы упал из-за нестабильной экономической ситуации. О новых способах помощи предпринимателям в своем Instagram сообщил глава города Дмитрий Самойлов.

По его словам, для поддержки малого и среднего бизнеса в этой сфере городские власти еще в апреле предоставили возможность отсрочки платы за размещение рекламных конструкций.

"В результате этой помощью воспользовались 11 предпринимателей, было заключено 444 допсоглашения к договорам. Эта мера поддержки оказалась самой востребованной у бизнеса", - подчеркнул мэр Перми.

Однако, по его словам, в новом, 2021 году владельцам рекламных конструкций пришлось бы оплачивать двойные платежи: не только за следующий год, но и платежи по рассрочке 2020 года. В адрес администрации Перми поступили обращения уполномоченного по защите прав предпринимателей Павла Новоселова и представителей рекламного бизнеса о возможности зачета обеспечительного платежа, предусмотренного договором как плата за последний год размещения, в счет платежей за 2020 год.

Самойлов отметил, что сегодня на рабочей группе по выработке мер поддержки бизнеса это предложение было одобрено, готовится соответствующий законопроект. Эта мера поддержки будет предусмотрена в 2021 году.

Также, по его словам, владельцам НТО весной была дана отсрочка демонтажа объектов после окончания срока договора до конца 2020 года, с предпринимателями было заключено 17 соглашений. Эту возможность планируется продлить до конца 2022 года. Ею смогут воспользоваться 127 хозсубъектов. Эта мера поддержки востребована у бизнеса, потому что позволяет сохранить рабочие места.