25 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга (2020) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура Каменска-Уральского помогла выпускнику детдома получить квартиру в новостройке

Благодаря работе прокуратуры Каменска-Уральского, воспитанник местного детского дома смог получить однокомнатную квартиру в новостройке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в ходе проверки соблюдения жилищных прав детей-сирот, было установлено, что вышеуказанные воспитанник ГОУ Свердловской области "Каменск-Уральский детский дом", оставшийся без попечения родителей, не был обеспечен жильем.

Ребенок рос без отца, мать был лишена родительских прав. С 2000 г. по 2013 он находился полном государственном обеспечении в детском доме. Органом местного самоуправления за ребенком сохранялось право на жилую площадь в доме, где он проживал до 2000 г.

Согласно проверке, установлено, что вышеуказанный дом является непригодным для проживания. В доме отсутствуют окна, крыша провалилась внутрь здания, отсутствуют надворные постройки и электричество. В связи с этим, городская прокуратура направила исковое заявление в суд, требуя признать за выпускником детского дома права на получение благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Синарский районный суд г. Каменска-Уральского удовлетворил исковые требования. На этой неделе, благодаря вмешательству органов прокуратуры, бывшему воспитаннику детского дома предоставлена однокомнатная квартира в новостройке по ул. Кутузова общей площадью в 30 кв.м.

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Прокуратура Каменска-Уральского помогла выпускнику детдома получить квартиру в новостройке

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Теги: прокуратура, новостройка, выпускник детдома, квартира



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