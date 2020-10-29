РПЦ опубликовала недавнее обещание предстоятеля Кипрской Церкви не присоединяться к расколу

РПЦ опубликовала на своем сайте приветствие предстоятеля Кипрской Православной Церкви ахиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома ΙΙ патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю 1030-летия Крещения Руси. В нем он полностью поддерживал позицию РПЦ по вопросу украинских раскольников и обещал придерживаться священных канонов.

Архиепископ Хризостом обещал, что "никогда не отступит от своей позиции... поддерживать позицию Русской Православной Церкви в вопросе о так называемой автокефалии на Украине".

Напомним, недавно Хризостом втайне от своей Церкви решил уйти в раскол и публично стал поминать лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания. Он повторил судьбу предстоятелей Элладской и Александрийской церквей, которые тоже заверяли в своей канонической твердости, но быстро сломались.