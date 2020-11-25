Водолазы нашли тело пятимесячной пассажирки автомобиля, провалившегося под лёд в Югре

Сегодня водолазы поисково-спасательного отряда обнаружили тело пятимесячной девочки, которая находилась в провалившемся под лёд автомобиле "Нива Шевроле", сообщили Накануне.RU в "Центроспас-Югория".

Сообщается, что водолазы "Центроспаса" обследовали 2,1 тыс. кв. м акватории. Тело ребенка было найдено ниже по течению реки. До этого, спасатели нашли тело другой пассажирки автомобиля - 29-летней беременной женщины.

Напомним, трагедия произошла утром, 20 ноября, на реке Ляпин, недалеко от поселка Сосьва. Автомобилем управлял 29-летний житель посёлка Ломбовож. Помимо него в транспортном средстве находились еще пять человек - из них трое детей.

По версии следствия, водитель решил пересечь реку на автомобиле. Высаживать пассажиров он не стал, в безопасности своих действий не убедился: набрал скорость и выехал на неокрепший лёд. В итоге машина ушла под воду. Два человека погибли, шестилетняя девочка впала в кому и была госпитализирована. Сам водитель, десятилетний ребёнок и другая пассажирка - женщина 1988 года рождения, не пострадали.

Водителю грозит до четырёх лет колонии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".