В Югре провалилась под лёд машина, погибли беременная пассажирка и младенец

В Берёзовском районе погибли беременная женщина и ребёнок, сообщили Накануне.RU в окружном УМВД.

По предварительным данным, на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин, в 12 км от поселка Сосьва вниз по течению, провалилось под лёд "Нива Шевроле". В автомобиле были 29-летний мужчина 29- и 32-летние женщины, и трое детей, самому младшему из которых нет ещё и года, а старшему – 10 лет.

Погибли беременная 29-летняя пассажирка и младенец.