В Югре виновнику гибели беременной женщины и младенца грозит до четырёх лет колонии

В Берёзовском районе виновнику смерти беременной женщины и младенца грозит срок, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин, в 12 км от поселка Сосьва вниз по течению, провалилось под лёд "Нива Шевроле". В автомобиле были 29-летний мужчина 29- и 32-летние женщины, и трое детей, самому младшему из которых нет ещё и года, а старшему – 10 лет. Погибли беременная 29-летняя пассажирка и пятимесячный младенец.

По версии следствия, 29-летний водитель, житель посёлка Ломбовож, около половины пятого утра решил пересечь на машине, полной людей, русло реки Ляпин. При этом, не высадив пассажиров и не убедившись в безопасности своих действий, набрал скорость и выехал на неокрепший лёд. Машина оказалась в воде. Два человека погибли, шестилетняя девочка впала в кому, она госпитализирована. Водитель, 10-летний ребенок, а также два 32, а также 33- и 38-летнеи пассажиры не пострадали.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемому грозит до четырёх лет колонии. Вскоре его могут арестовать.